2019-08-21T10:17:52+03:00
Происшествия

Массовая авария с маршруткой произошла на автодороге Череповец-Белозерск

Один человек погиб, шестеро пострадали
Иван Чухнин
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Фото: отдел ГИБДД ОМВД России по Череповецкому районуФото: отдел ГИБДД ОМВД России по Череповецкому району
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Смертельная авария произошла 20 августа около 7 часов вечера на 2 км автодороги «ЧереповецБелозерск». Травмы получили 6 человек.

Как сообщаает отдел ГИБДД ОМВД России по Череповецкому району, по предварительным данным, 53-летний житель Череповецкого района управлял микроавтобусом «Хендай», он не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Там двигалось «Шевроле Лачетти», которым управляла 64-летняя женщина.

От удара легковушку отбросило на «Ладу Калину», которая шла следом.

От столкновения погибла пассажирка «Шевроле» - 59-летняя жительница Белозерского района.

Травмировано 6 человек.

Жительница Вологды - водитель «Шевроле», ее пассажир - 63-летний мужчина – были доставлены в больницу.

Травмы 4 пассажиров микроавтобуса осмотрены медиками, пострадавшие лечатся амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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