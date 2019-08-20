2019-08-20T17:00:54+03:00
Происшествия

В Вологде разыскивают вора по фото

Мужчина предположительно украл телефон у работника ГДК Вологда
Евдокия САХАРОВА
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ПодозреваемыйПодозреваемыйФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Сотрудник ГДК Вологда пожаловался в полицию на кражу мобильного телефона. Прибывшие сотрудники просмотрели камеры видеонаблюдения и сделали снимок подозреваемого. Полиция просит опознать мужчину и передать имеющуюся информацию по телефонам в Вологде 76-31-14, 76-31-15, 76-31-26, 76-31-76, или «02». Стоимость пропавшего телефона оценили в 12 000 рублей.

Злоумышленнику на вид примерно 30-35 лет, рост 170-175 см, обычное телосложение, короткие темные волосы. В день кражи на нем была синяя футболка, голубые джинсы и белую олимпийка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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