В Вологде разыскивают вора по фото

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-20T17:00:54+03:00

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Сотрудник ГДК Вологда пожаловался в полицию на кражу мобильного телефона. Прибывшие сотрудники просмотрели камеры видеонаблюдения и сделали снимок подозреваемого. Полиция просит опознать мужчину и передать имеющуюся информацию по телефонам в Вологде 76-31-14, 76-31-15, 76-31-26, 76-31-76, или «02». Стоимость пропавшего телефона оценили в 12 000 рублей.

Злоумышленнику на вид примерно 30-35 лет, рост 170-175 см, обычное телосложение, короткие темные волосы. В день кражи на нем была синяя футболка, голубые джинсы и белую олимпийка.

ИСТОЧНИК KP.RU