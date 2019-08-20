2019-08-20T16:42:27+03:00
Происшествия

В Белозерске полторы недели частная скважина топит соседние дома

Авария на незаконно пробуренной скважине погубила урожай и затопила 5 участков
Евдокия САХАРОВА
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Еще с 9 августа в Белозерске пытаются устранить течь из частной скважины, которая была пробурена без соответствующих разрешений. Ремонтники рассказали, что ликвидация аварии потребует много сил и финансирования, породы в этом месте нестабильны, до забоя добраться не удается. Заглушить ее нельзя, иначе территорию может подмыть и заболотить - это ослабит и загрязнит грунт на большой площади. Пока организован сток воды в канаву.

Сегодня специалисты из Центра гигиены и эпидемиологии проведут на улицах Шукшина и Коммунистической дезинфекцию и санобработку в сараях, гаражах, банях, подвалах, туалетах и выгребных ямах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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