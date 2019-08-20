В Череповце пьяный сторож угнал дорожный каток и катался по дворам

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-20T16:27:19+03:00

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В Череповце произошло ЧП: сторож автопарка строительной организации угнал асфальтоукладочный каток. Он выпил на службе и решил пройтись проверить свои угодья. В замке зажигания катка он обнаружил ключи. Тут мужчина решил прокатиться: сел за руль и поехал по жилым дворам. Местным жителям показалось подозрительным, что техника вечером катается там, где и ремонта-то нет.

Мужчину задержала неравнодушная женщина, жительница одного из дворов. При разговоре со сторожем выяснилось, что 39-летний череповчанин уже был судим за угон автомобиля. От медицинского освидетельствования отказался. Теперь ему светит 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU