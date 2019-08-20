В Череповце будут судить банду детей-автоугонщиков

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-20T16:01:45+03:00

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Троих 15-летних подростков будут судить за автоугон. Им светит до 6 лет лишения свободы.

Прогуливаясь по проспекту Победы в Череповце, мальчики обнаружили ключи от автомобиля ВАЗ-21103. Через несколько дней с помощью ключей они угнали машину, покатались, бросили ее и сбежали. Банду задержали. Один из подростков уже был судим условно за грабеж. Теперь их судьбу будет решать Череповецкий суд.

ИСТОЧНИК KP.RU