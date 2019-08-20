2019-08-20T15:46:28+03:00
Общество

Череповецкого повара покажут в "Адской кухне"

В числе двадцати участников в кулинарном шоу выступит череповчанка Полина Чеснокова
Евдокия САХАРОВА
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21 августа на телеканале "Пятница" стартует новый сезон кулинарного шоу "Адская кухня". Череповчанка Полина Чеснокова будет принимать участие в этом сезоне шоу. У нее будут 19 конкурентов из разных городов России. Несколько месяцев им придется бороться за звание лучшего повара и места в команде шефа Константина Ивлева. Победителю достанется миллион рублей, сообщает пресс-служба канала.

В первом сезоне шоу в 2017 году один череповчанин уже принимал участие - Михаил Шуйский. Он продержался 10 выпусков из 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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