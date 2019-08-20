2019-08-20T15:53:10+03:00
Общество

Стала известна программа празднования Дня флага в Вологде

Иван Чухнин
Поделиться:
--Фото: администрация города Вологды
Изменить размер текста:

Вологда готовится к празднованию Дню российского флага.

Ленты-триколоры и значки будут раздавать вологжанам 22 августа. Всего волонтеры в центре города Вологды раздадут несколько сотен символов праздника. Известно, что 22 августа с 12:00 до 14:00 волонтеры будут раздавать ленты-триколоры на площади Революции и в аллее на проспекте Победы.

Так же все желающие смогут принять участие в викторине, посвященной российскому флагу, а также взять на память ленточку-триколор.

Кроме того, тематические значки будут вручены юным вологжанам на площадках городского проекта «Город детства».

Ключевым событием праздника на Кремлевской площади станет торжественная церемония вручения областной столице ордена «Город трудовой доблести и славы». Вологда была удостоена этого звания в 2018 году за массовый трудовой подвиг вологжан в годы Великой Отечественной войны. Высокую награду вручат представители Межгосударственного Союза Городов-Героев, орден будет прикреплен на флаг города Вологды. Начало церемонии в 18:00, она пройдет на Кремлевской площади.

После официальной части вологжан ждет полуторачасовой концерт ярославской кавер-группы BARNEY BARFLY. Музыканты будут исполнять каверы на песни групп «Кино», «Ленинград», «Звери», «Сплин», «Мумий Тролль».

А 23 августа празднование Дня флага продолжится - на площади Революции состоится концерт легендарного коллектива - хора Турецкого. Слова песен для удобства вологжан будут выводиться на большой экран - каждый вологжанин может спеть с известными певцами любимые песни. Проект хористов так и называется "Народое караоке №1".

Праздник песни начнется в 19:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде разыскивают вора по фото
В Белозерске полторы недели частная скважина топит соседние дома
В Череповце пьяный сторож угнал дорожный каток и катался по дворам
В Череповце будут судить банду детей-автоугонщиков
Череповецкого повара покажут в "Адской кухне"
В Вологде на Чехова сгорела иномарка
В Череповце мошенники представились полицейскими
В Вологде отремонтируют 20 участков тротуаров на муниципальные деньги
В Череповце бойцы Росгвардии поймали водителя-рецедивиста
Нечестная квартиросъемщица может съехать на казенную квартиру
В Череповце возводят фонтан с подсветкой
Иномарка сбила велосипедиста на улице Козленской в Вологде
Вологодский предприниматель спалил лесозаготовительную технику конкурента
В Великом Устюге удлиняют взлетную полосу
Портреты вологодских алиментщиков появились на уличном стенде
В Череповце среди дня подожгли внедорожник
Вологодский бизнесмен поджег лесозаготовительную технику соучередителя-конкурента
Семейная пара в Вологде разгромила Дом актера
Две женщины пострадали в тройном ДТП в Череповце
В Шексне подпольный косметолог не дезинфицировал шприцы клиентов
Состоится суд над вологжанами, убившими и изнасиловавшими девушку
В Вологде юристы из МГЮА засудили строителей их здания
В Череповце задержали банду подростков, разгромившую новую детскую площадку