Стала известна программа празднования Дня флага в Вологде

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-20T15:53:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Вологда готовится к празднованию Дню российского флага.

Ленты-триколоры и значки будут раздавать вологжанам 22 августа. Всего волонтеры в центре города Вологды раздадут несколько сотен символов праздника. Известно, что 22 августа с 12:00 до 14:00 волонтеры будут раздавать ленты-триколоры на площади Революции и в аллее на проспекте Победы.

Так же все желающие смогут принять участие в викторине, посвященной российскому флагу, а также взять на память ленточку-триколор.

Кроме того, тематические значки будут вручены юным вологжанам на площадках городского проекта «Город детства».

Ключевым событием праздника на Кремлевской площади станет торжественная церемония вручения областной столице ордена «Город трудовой доблести и славы». Вологда была удостоена этого звания в 2018 году за массовый трудовой подвиг вологжан в годы Великой Отечественной войны. Высокую награду вручат представители Межгосударственного Союза Городов-Героев, орден будет прикреплен на флаг города Вологды. Начало церемонии в 18:00, она пройдет на Кремлевской площади.

После официальной части вологжан ждет полуторачасовой концерт ярославской кавер-группы BARNEY BARFLY. Музыканты будут исполнять каверы на песни групп «Кино», «Ленинград», «Звери», «Сплин», «Мумий Тролль».

А 23 августа празднование Дня флага продолжится - на площади Революции состоится концерт легендарного коллектива - хора Турецкого. Слова песен для удобства вологжан будут выводиться на большой экран - каждый вологжанин может спеть с известными певцами любимые песни. Проект хористов так и называется "Народое караоке №1".

Праздник песни начнется в 19:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU