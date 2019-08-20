2019-08-20T15:23:16+03:00
Происшествия

В Вологде на Чехова сгорела иномарка

Причиной назвали аварийный режим электропроводки
Евдокия САХАРОВА
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В минувший понедельник около 10 вечера около дома №51 по улице Чехова в Вологде загорелся автомобиль Рено Логан. Пожарные моментально выдвинулись устранять опасное возгорание. Через 9 минут семеро специалистов и 2 машины прибыли на место ЧП. Пламя устранили за несколько минут, площадь возгорания 1 квадратный метр.

Установлено, что машина принадлежит 40-летнему вологжанину. В результате произошедшего у нее повреждена панель и электропроводка. По словам спасателей, им удалось спасти вещей на 200 000 рублей из горящей машины. Проблема оказалась в аварийном режиме электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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