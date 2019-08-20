2019-08-20T15:05:33+03:00
Происшествия

В Череповце мошенники представились полицейскими

Три девушки обратились в полицию за помощью в расследовании мошенничества
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Три обращения в полицию с жалобой на одну и ту же мошенническую схему поступило в Череповце. Жертвами стали фотографы и визажисты. Одной из девушек 19 августа позвонил мужчина, представившись замначальником УМВД по Череповцу. Ей предложили сделать платный фотоотчет с церемонии награждения, но сначала ей нужно перевести 4 500 рублей на абонентский номер, чтобы активировать сотовые, которые собираются дарить на награждении. Потом деньги пообещали вернуть. Конечно, это оказались дистанционные мошенники и никто деньги не вернул, да и церемонии не было, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Другие две девушки не повелись на уловки злоумышленников. Одна отказалась переводить деньги, но на мероприятие пришла - проверила, вторая же сразу обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде разыскивают вора по фото
В Белозерске полторы недели частная скважина топит соседние дома
В Череповце пьяный сторож угнал дорожный каток и катался по дворам
В Череповце будут судить банду детей-автоугонщиков
Стала известна программа празднования Дня флага в Вологде
Череповецкого повара покажут в "Адской кухне"
В Вологде на Чехова сгорела иномарка
В Вологде отремонтируют 20 участков тротуаров на муниципальные деньги
В Череповце бойцы Росгвардии поймали водителя-рецедивиста
Нечестная квартиросъемщица может съехать на казенную квартиру
В Череповце возводят фонтан с подсветкой
Иномарка сбила велосипедиста на улице Козленской в Вологде
Вологодский предприниматель спалил лесозаготовительную технику конкурента
В Великом Устюге удлиняют взлетную полосу
Портреты вологодских алиментщиков появились на уличном стенде
В Череповце среди дня подожгли внедорожник
Вологодский бизнесмен поджег лесозаготовительную технику соучередителя-конкурента
Семейная пара в Вологде разгромила Дом актера
Две женщины пострадали в тройном ДТП в Череповце
В Шексне подпольный косметолог не дезинфицировал шприцы клиентов
Состоится суд над вологжанами, убившими и изнасиловавшими девушку
В Вологде юристы из МГЮА засудили строителей их здания
В Череповце задержали банду подростков, разгромившую новую детскую площадку