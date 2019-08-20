В Череповце мошенники представились полицейскими

СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-20T15:05:33+03:00

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Три обращения в полицию с жалобой на одну и ту же мошенническую схему поступило в Череповце. Жертвами стали фотографы и визажисты. Одной из девушек 19 августа позвонил мужчина, представившись замначальником УМВД по Череповцу. Ей предложили сделать платный фотоотчет с церемонии награждения, но сначала ей нужно перевести 4 500 рублей на абонентский номер, чтобы активировать сотовые, которые собираются дарить на награждении. Потом деньги пообещали вернуть. Конечно, это оказались дистанционные мошенники и никто деньги не вернул, да и церемонии не было, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Другие две девушки не повелись на уловки злоумышленников. Одна отказалась переводить деньги, но на мероприятие пришла - проверила, вторая же сразу обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU