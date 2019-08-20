В Вологде отремонтируют 20 участков тротуаров на муниципальные деньги

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-20T15:31:02+03:00

План на 2019 год составлен с учетом мнения горожан

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20 участков тротуаров отремонтируют в Вологде в текущем году. В план ремонта включены тротуары, находящиеся в наиболее плачевном состоянии - всего площадью более 10 тысяч квадратных метров. При составлении перечня учитывались пожелания ТОС.

Контракт выполняет фирма «Дорсервис». Стоимость его - около 26 млн рублей, средства выделены из муниципальной казны.

Мэр Вологды Сергей воропанов, общественники, депутаты оценили ход работ.

«С начала сезона значительные силы дорожно-строительных организаций были задействованы на ремонте дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обновление тротуаров начато по графику, в ближайшее время подрядчик зайдет на все участки. Темпы будут зависеть от погодных условий, основание для тротуара можно подготовить даже в дождь, асфальтирование лучше проводить в сухую погоду. Поставлена задача отремонтировать в первую очередь подходы к образовательным учреждениям, чтобы в новый учебный год школьники пошли по отремонтированным дорожкам», - прокомментировал Сергей Воропанов.

Пресс-служба администрации города сообщает, что по муниципальной программе обновятся следующие участки:

1 Ул. Алексинская до Строителей, 26;

2 Ул. Возрождения от ул. Новгородской до ул. Ярославской;

3 Вдоль дома по ул. Горького, 74 (со стороны ул. Комсомольской);

4 Ул. Железнодорожная от ул. Колхозной до проезда к домам 114, 116,

118, 120;

5 Ул. Ильюшина к дому № 11;

6 Вдоль дома по ул. Карла Маркса, 117а;

7 Вдоль дома по ул. Козленской, 61;

8 Ул. Конева от ул. Архангельской до Осановского проезда;

9 Вдоль дома по ул. Конева, 2;

10 Ул. Луговая от ул. Бурмагиных до мкр-на Прибрежный;

11 Вдоль домов по ул. Некрасова, 45, 47;

Окружное шоссе от ул. Ильюшина до территории АЗС

«Газпромнефть»;

13 Ул. Рабочая в районе ул. Козленской, 109;

14 Ул. Рыбная вдоль ГСК «Строитель» до ул. Залинейной, 26а;

15 Вдоль домов по Советскому проспекту, 131-131а;

16 Советский проспект от ул. Зосимовской до ул. Первомайской (четная

сторона);

17 Напротив дома по ул. Текстильщиков, 11;

18 Ул. Текстильщиков между домами 18, 18а, 18б, 20 и 20а;

19 Ул. Яшина от ул. Козленской до Советского проспекта (нечетная

сторона);

20 Тротуар к детскому саду № 35 и школе № 7 со стороны ул.

Воркутинской.

«Контракт на ремонт тротуаров подписан 1,5 недели назад, на сегодняшний день мы приступили к ремонту пяти участков тротуаров, в том числе двух в Прилуках и еще одного по ул. Ильюшина. Технология везде одинаковая – замена песчаной подушки, подготовка основания из щебня, асфальтирование и установка бордюров в соответствии с новыми стандартами. Мы оценили объем работ, на некоторых участках тротуары имеют высокую степень износа, а кое-где вообще отсутствуют», - сказал директор компании «Дорсервис» Дмитрий Федотов.

Так, работы стартовали на Советском проспекте, где будет проведена реконструкция участка от Зосимовской до Первомайской. Специалисты оборудовали траншеи для установки бордюрного камня, завезли песок и щебень. Ведется подготовка основания для тротуара площадью 480 кв. метров.

Как сообщил депутат Гордумы Юрий Маркевич, здесь нет ливневой канализации, и чтобы вода с дороги скапливалась на пешеходной части, подрядчик сделает на ней уклон.

По просьбам родителей воспитанников и жителей сделают более комфортным и подход к детскому музыкальному театру «Софит» на улицу Ильюшина, 11а.

Все работы по ремонту тротуаров нужно завершить до 20 октября.

Напомним, ремонт тротуаров идет также в ходе ремонта дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», еще несколько участков обновляют в рамках программы «Народный бюджет ТОС».

ИСТОЧНИК KP.RU