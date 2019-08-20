2019-08-20T13:09:36+03:00
Общество

Нечестная квартиросъемщица может съехать на казенную квартиру

Она съехала с квартиры с чужим холодильником
Иван Чухнин
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В Вологде женщина сняла жилье, а съехала с него вместе с чужим холодильником.

Девушка 1994 г.р.написала заявление о краже холодильника из общежития в Заречье. Ущерб она оценила в 6 тысяч рублей. Воровку быстро задержали. Это женщина 1986 г.р., которая сняла комнату, а при переезде прихватила чужой холодильник, который находился в общей секции.

Имущество женщина хотела использовать в хозяйстве. Но полиция изъяла его и вернула законной владелице.

Дознавателем отдела дознания отдела полиции № 3 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража).

Нечестной квартиросъемщице могут подыскать казенную квартиру на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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