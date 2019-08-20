2019-08-20T11:48:01+03:00
Общество

В Череповце возводят фонтан с подсветкой

Заказчиком выступило военное училище
Иван Чухнин
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Стоп-кадр Cherinfo.ruСтоп-кадр Cherinfo.ru
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В Череповце монтируют фонтан с подсветкой. Работы ведутся на перекрестке Курсантского бульвара и Советского проспекта.

19 августа уже была установлена чаша этого инженерного сооружения. Объем ее — примерно три кубометра воды, диаметр — 2,8 метра.

Это быстровозводимый фонтан: он собирается из изготовленных в заводских условиях бетонных блоков. Он отличается прочностью и относительной девшевизной. В нем 28 форсунок по окружности плюс центральная форсунка на 15 отверстий, а также подсветка из 8 ламп.

Заказчиком выступило череповецкое военное училище. Возле фонтана появятся скамейки. Обслуживать фонтан будет МУП «Водоканал» .

Подобные фонтаны уже появились в Санкт-Петербурге, Боровичах, Выборге, Петрозаводске.

Открытие фонтана в Череповце намечено на 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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