Иномарка сбила велосипедиста на улице Козленской в Вологде
Молодой спортсмен получил травмы
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Автомобилист сбил велосипедиста в Вологде.
ДТП случилось в понедельник, 19 августа, в 19:30 у дома № 57 на улице Козленской. За рулем иномарки находился 41-летний мужчина. Он двига лся со стороны улицы Первомайской в направлении улицы Зосимовской.
24-летний велосипедист двигался впереди его в попутном направлении по правому краю проезжей части. Автомобилист догнал и сбил его.
Велосипедист получил травмы, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU