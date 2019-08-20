Иномарка сбила велосипедиста на улице Козленской в Вологде

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-20T10:29:45+03:00

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Автомобилист сбил велосипедиста в Вологде.

ДТП случилось в понедельник, 19 августа, в 19:30 у дома № 57 на улице Козленской. За рулем иномарки находился 41-летний мужчина. Он двига лся со стороны улицы Первомайской в направлении улицы Зосимовской.

24-летний велосипедист двигался впереди его в попутном направлении по правому краю проезжей части. Автомобилист догнал и сбил его.

Велосипедист получил травмы, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU