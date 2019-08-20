Вологодский предприниматель спалил лесозаготовительную технику конкурента
.В Усть-Кубинском районе конкурент сжег технику товарища.
Он хотел сорвать его лесозаготовку..
ЧП случилось ещё в июле: прямо на делянке загорелся лесозаготовительный комплекс - форвардер и харвестер. Случилось это во время обеденного перерыва.
Рабочие услышали шум пожара и дым. Они сумели потушить горящую технику своими силами. Однако у обоих машин сгорели моторные отсеки.
Причина ЧП - умышленный поджог. Ущерб от пожара составил около 600 тысяч рублей.
Поджигателя вычислили: технику поджёг бывший партнёр по бизнесу. Следователи установили, что он тайно облил машины бензином и чиркнул зажигалкой.
Гражданин был задержан полицией. Вскоре он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU