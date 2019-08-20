Вологодский предприниматель спалил лесозаготовительную технику конкурента

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-20T10:03:05+03:00

Раньше они вели бизнес вместе

Изменить размер текста: A A

.В Усть-Кубинском районе конкурент сжег технику товарища.

Он хотел сорвать его лесозаготовку..

ЧП случилось ещё в июле: прямо на делянке загорелся лесозаготовительный комплекс - форвардер и харвестер. Случилось это во время обеденного перерыва.

Рабочие услышали шум пожара и дым. Они сумели потушить горящую технику своими силами. Однако у обоих машин сгорели моторные отсеки.

Причина ЧП - умышленный поджог. Ущерб от пожара составил около 600 тысяч рублей.

Поджигателя вычислили: технику поджёг бывший партнёр по бизнесу. Следователи установили, что он тайно облил машины бензином и чиркнул зажигалкой.

Гражданин был задержан полицией. Вскоре он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU