2019-08-20T09:35:12+03:00
Экономика

В Великом Устюге удлиняют взлетную полосу

Работы закончатся только в 2020 году
Иван Чухнин
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Аэропорт в Великом Устюге закрыт на ремонт с января этого года. Там удлиняют взлетную полосу до 1799 метров. Кроме того, ведется ремонт вокзала.

Планируется, что после реконструкции полосы в Великом Устюге смогут приземляться самолеты L-410, Saab-2000, SRJ-200 вместимостью до 50 человек и «Сухой Суперджет 100» вместимостью до 90 человек.

Всего на реконструкцию будет потрачено более миллиарда рублей.

«10 августа смонтирована асфальтобетонный завод, ведутся пуско-наладочные работы. Через неделю-две готовы начать производство и укладку нижнего слоя полосы, гарантированная мощность для наших климатических условий - 100 тонн в час, - прокомментировал ход работ подрядчик, директор ООО «СВДом» Александр Трескин. - Таким образом, к 1 октября будет заасфальтировано 1300 метров существующей полосы в один слой. Укладка второго слоя и асфальтирование дополнительных 500 метров будет выполнено в следующем году».

В планах - построить аварийно-спасательную станцию, а также другие технические объекты. Работы по созданию современной инфраструктуры начнутся в следующем году. Дата сдачи объекта - 20 августа 2020 года, сообщает сайт правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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