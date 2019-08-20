Портреты вологодских алиментщиков появились на уличном стенде
Приставы надеются на помощь вологжан в их розыске
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Еще один способ борьбы с неплательщиками алиментов пробуют судебные приставы: они вывесили портреты должников на «доску позора».
Информационный стенд называется «УФССП России по Вологодской области: Разыскивает» . Он появился у дверей областного управления ФССП.
Как сообщает пресс-служба ведомства, для стенда выбраны самые злостные неплательщики. По замыслам приставов, любой гражданин может увидеть кого-то из знакомых на этих фотографиях и помочь в розыске.
Всего на 1 августа в регионе в розыске числится 1602 должника по алиментам, их них 938 злостных.
ИСТОЧНИК KP.RU