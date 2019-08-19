В Череповце среди дня подожгли внедорожник

19 Авг. 17:01 2019-08-19T17:01:55+03:00

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В пять часов дня в Череповце в минувшее воскресенье спасателям пришлось тушить подожженный неизвестными автомобиль.

«Рендж Ровер Эвок», принадлежащий череповчанке 1980 года рождения, серьезно пострадал. Пламя выжгло моторный отсек, повреждено лобовое, передние колеса, покрытие двери. Площадь пожара оценили в четыре квадратных метра.

Ущерб подсчитывается, люди не пострадали, сообщает управление МЧС России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU