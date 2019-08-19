Вологодский бизнесмен поджег лесозаготовительную технику соучередителя-конкурента

19 Авг. 16:46 2019-08-19T16:48:37+03:00

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Летом прошлого года у деревни Конь-Гора в результате межличностного конфликта один из соучередителей лесозаготовительной компании поджег дорогостоящую технику — форвардер и харвестер.

Полицию вызвали операторы техники - они были в сторожке на обеде, когда увидели пламя на машинах. Им удалось сбить огонь с помощью огнетушителей.

Выяснилось, что соучередители поссорились, при этом поджигатель является собственником конкурирующего предприятия - так он решил подорвать деятельность врага. Поджигателя обнаружили оперативники в деревне Дешевиха. На него завели уголовное дело, расследование уже завершено, материалы рассматривает суд.

ИСТОЧНИК KP.RU