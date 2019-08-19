2019-08-19T15:06:25+03:00
Общество

Семейная пара в Вологде разгромила Дом актера

Супруги участвовали в корпоративном веселье
Евдокия САХАРОВА
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В ночь с субботы на воскресенье Росгвардии пришлось усмирять буйную семейную пару, устроившую дебош в кафе Дома актера. В заведении на улице Ленинградской проходил корпоратив. Одна из женщин была пьяна и стала вести себя агрессивно в адрес персонала. На просьбу покинуть заведение она стала материться и напала с бутылкой на официанта.

Полицейские хотели посадить буйную в служебное авто, но тут подоспел ее супруг. Он тоже отличился - сломал доводчик входной двери и разбил лампу.

На задержанных завели административные протоколы за мелкое хулиганство и порчу имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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