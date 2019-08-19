Две женщины пострадали в тройном ДТП в Череповце

19 Авг. 14:51 2019-08-19T14:51:35+03:00

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В минувшее воскресенье в час дня около дома №168 на проспекте Победы в Череповце произошло тройное ДТП. По сообщению городского ГИБДД, один из водителей неправильно выехал с второстепенной дороги.

Мужчина 58 лет, управляя Вольво V70XC въехал на перекресток не пропустив ВАЗ-21099, который двигался по главной дороге. Им управляла 43-летняя череповчанка. Машину с женщиной выбросило на «Шкоду Октавия», которая двигалась в попутном направлении. "Шкодой" управлял 30-летний мужчина.

Женщине-водителю диагностировали травмы головы, позже за помощью в травмпункт пришла и ее пассажирка. Она получила ушибы ключицы и колен.

ИСТОЧНИК KP.RU