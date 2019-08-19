В Шексне подпольный косметолог не дезинфицировал шприцы клиентов
Женщина незаконно занималась медицинской деятельностью
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В Шексне рассмотрели дело женщины-врача, которая не имела ИП и лицензии для занятий косметологией. Более года она оказывала услуги населению без надлежащего косметического оборудования, без дезинфекции шприцов и игл.
Женщине пришлось прекратить незаконную деятельность и признать вину - на нее завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей».
Виновной назначили в качестве наказания штраф в 51 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU