2019-08-19T14:40:24+03:00
Происшествия

В Шексне подпольный косметолог не дезинфицировал шприцы клиентов

Женщина незаконно занималась медицинской деятельностью
Евдокия САХАРОВА
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В Шексне рассмотрели дело женщины-врача, которая не имела ИП и лицензии для занятий косметологией. Более года она оказывала услуги населению без надлежащего косметического оборудования, без дезинфекции шприцов и игл.

Женщине пришлось прекратить незаконную деятельность и признать вину - на нее завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей».

Виновной назначили в качестве наказания штраф в 51 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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