Состоится суд над вологжанами, убившими и изнасиловавшими девушку

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-19T13:07:09+03:00

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В мае 2018 года рядом с деревней Семенково-2 Вологодского района двое приятелей выпивали вместе со своей знакомой. В какой-то момент произошла ссора и девушку ударили по голове так, что она потеряла сознание. Мужчины воспользовались ситуацией и изнасиловали свою жертву, после чего просто бросили ее без какой-либо помощи.

Вологжанку обнаружили лишь на следующий день - случайный прохожий. Медики госпитализировали ее, но через несколько дней она скончалась, не вынесла травм.

Чтобы собрать доказательства по делу полицейским пришлось попотеть. Подозреваемые все отрицают, свидетели же боятся за свою жизнь. В конце концов доказательную базу собрать удалось, 33-летнему и 35-летнему вологжанам предъявили обвинение, скоро последует судебное разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU