В Вологде юристы из МГЮА засудили строителей их здания

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-19T12:55:00+03:00

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В Вологде строительная компания ремонтировала здание по заказу МГЮА. Когда выяснилось, что необходимо сделать некоторые дорогостоящие манипуляции, которые не отражены ни в смете, ни в договоре, строители без подписания каких-либо бумаг просто выполнили работу, а потом представили счет на 2,5 миллиона рублей. Руководство академии выплачивать долг отказалось, ссылаясь на то, что письменного уговора не было.

Объединенная пресс-служба региональных судов собщает, что даже если директор МГЮА дал устное разрешение на допработы, это ничего не значит, ведь полномочий таких у него нет. Суд признал МГЮА правой.

ИСТОЧНИК KP.RU