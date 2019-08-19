В Череповце задержали банду подростков, разгромившую новую детскую площадку

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-19T12:47:33+03:00

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Троих 16-летних вологжан задержали полицейские по подозрению в вандализме. Банда малолеток разгромила новый детский городок, который стоял всего неделю. Детская площадка во дворе дома по улице Архангельской, №17б была построена в рамках проекта «Народный бюджет — ТОС». Городку досталось: хулиганы вырвали каркас песочницы, выломали саморезы, уничтожили футбольные сетки, "поработали" с качелями.

Школьники признались, что были пьяны, пока уродовали детскую площадку. Теперь родители малолетних преступников будут оплачивать не только ущерб детской площадке, но и отвечать за нарушение их отпрысками комендантского часа и об алкогольном опьянении в общественном месте, сообщают в городском УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU