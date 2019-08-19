2019-08-19T12:37:41+03:00
Происшествия

Череповчанин заколол собственного брата

40-летние родственники поссорились так, что у одного из мужчин оказался в груди нож
Евдокия САХАРОВА
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12 июня в Череповце, в небольшой квартире на проспекте Победы разыгралась семейная драма. В ходе ссоры 46-летний череповчанин вонзил нож в грудь собственного сводного брата, после этого сам вызвал скорую и сдался с повинной. 40-летний пострадавший скончался на руках у медков, сообщает региональное управление СКР.

Брата признали виновным в убийстве, ему назначили 9 лет строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, возможно обжалование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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