Череповчанин заколол собственного брата
40-летние родственники поссорились так, что у одного из мужчин оказался в груди нож
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12 июня в Череповце, в небольшой квартире на проспекте Победы разыгралась семейная драма. В ходе ссоры 46-летний череповчанин вонзил нож в грудь собственного сводного брата, после этого сам вызвал скорую и сдался с повинной. 40-летний пострадавший скончался на руках у медков, сообщает региональное управление СКР.
Брата признали виновным в убийстве, ему назначили 9 лет строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, возможно обжалование.
ИСТОЧНИК KP.RU