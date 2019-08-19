Студента-вологжанина осудили за оплату зачетов

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-19T12:25:46+03:00

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Вологодский гарнизонный военный суд назначил контрактнику штраф в 150 000 рублей за дачу взяток преподавателю Вологодского железнодорожного техникума, где тот обучался. Вологжанин платил деньги, чтобы получать зачеты без усилий.

30-летний мужчина узнал от старосты, что преподаватель берет по 7 тысяч рублей за тройку на экзамене плюс можно не сдавать никакие обязательные работы вроде лабораторных. Контрактник отдал деньги в весной, осенью и зимой и успешно получил свои оценки.

В конце концов преподавателя подловили, он признался что брал деньги за зачеты без проверки знаний. Студент же признаваться не хотел и пытался доказать, что взятки были лишь за обязательные работы, а экзамены он сдавал своим умом. В итоге, суд постановил вологжанина виновным, ему придется выплатить штраф в 150 000 рублей, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU