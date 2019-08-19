Машину с московскими номерами разорвало на части под Череповцом
Причиной ЧП стало то, что водитель не справился с управлением. На скорости иномарку вынесло на обочину, она врезалась в опору электропередач.
Иномарку разорвало пополам, а людей выбросило из салона.
Страшная авария произошла в воскресенье, 18 августа, около 19:50 на 13 километре Северной автодороги.
От удара машину разорвало пополам, водителя и мужчину, 53-летнего пассажира выбросило из салона.
43-летний водитель иномарки погиб на месте, пассажир госпитализирован в реанимацию.
По данным отдела ГИБДД по Череповцу, у мужчины открытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота и травматический шок.
Чтобы уточнить причины ЧП, назначена судмедэкспертиза состояния водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU