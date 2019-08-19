2019-08-19T11:40:19+03:00
Общество

Машину с московскими номерами разорвало на части под Череповцом

Людей выкинуло из салона
Иван Чухнин
Поделиться:
Автомобиль от удара превратился в металлолом.Автомобиль от удара превратился в металлолом.Фото: по Череповцу ОГИБДД
Изменить размер текста:

Причиной ЧП стало то, что водитель не справился с управлением. На скорости иномарку вынесло на обочину, она врезалась в опору электропередач.

Иномарку разорвало пополам, а людей выбросило из салона.

Страшная авария произошла в воскресенье, 18 августа, около 19:50 на 13 километре Северной автодороги.

От удара машину разорвало пополам, водителя и мужчину, 53-летнего пассажира выбросило из салона.

43-летний водитель иномарки погиб на месте, пассажир госпитализирован в реанимацию.

По данным отдела ГИБДД по Череповцу, у мужчины открытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота и травматический шок.

Чтобы уточнить причины ЧП, назначена судмедэкспертиза состояния водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Состоится суд над вологжанами, убившими и изнасиловавшими девушку
В Вологде юристы из МГЮА засудили строителей их здания
В Череповце задержали банду подростков, разгромившую новую детскую площадку
Череповчанин заколол собственного брата
Студента-вологжанина осудили за оплату зачетов
Череповчанин хотел оставить себе дочь и пошел на преступление
В Баранихе завершают ремонт культурно-досугового центра
В Череповце слесарь засудил "Водяного" на 50 000 рублей
Вологодская пародия на Егора Крида стала хитом
На Вологодчине активно развивается курьерская служба Почты России
В Череповце загадочно исчезла женщина
Двухлетняя девочка и мужчина погибли в аварии на трассе под Вологдой
Женщина на иномарке сбила дорожного рабочего в расплавленный битум
В Череповце полицейского уволили за пьянку из органов
Трое несовершеннолетних попали в больницу после мотоциклетного ДТП
Череповчанин лишился 115 тысяч рублей с банковской карты
Под Вологдой на трассе пострадала четырехлетняя девочка с мамой
В Шексне дача сгорела из-за холодильника
Фольклорный фестиваль пройдет в Вологде
Жрица любви обманула вологжанина без секса
В Вологде штрафуют за купание
Под Белозерском на трассе сбили женщину насмерть