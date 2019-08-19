Машину с московскими номерами разорвало на части под Череповцом

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-19T11:40:19+03:00

Автомобиль от удара превратился в металлолом. Фото: по Череповцу ОГИБДД

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Причиной ЧП стало то, что водитель не справился с управлением. На скорости иномарку вынесло на обочину, она врезалась в опору электропередач.

Иномарку разорвало пополам, а людей выбросило из салона.

Страшная авария произошла в воскресенье, 18 августа, около 19:50 на 13 километре Северной автодороги.

От удара машину разорвало пополам, водителя и мужчину, 53-летнего пассажира выбросило из салона.

43-летний водитель иномарки погиб на месте, пассажир госпитализирован в реанимацию.

По данным отдела ГИБДД по Череповцу, у мужчины открытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота и травматический шок.

Чтобы уточнить причины ЧП, назначена судмедэкспертиза состояния водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU