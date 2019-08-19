2019-08-19T11:19:20+03:00
Общество

Череповчанин хотел оставить себе дочь и пошел на преступление

Его осудили
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Череповчанин так хотел оставить себе дочь, что пошел на преступление. Его осудили за фальсификацию доказательств.

После развода 35-летний мужчина собирался забрать несовершеннолетнюю дочь у жены, но ему не позволяло материальное положение. Он был безработным, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Но он решил обмануть суд: изготовил доказательства наличия у него работы и источника доходов. В результате суд встал на сторону отца.

Но жена потребовала провести проверку представленных доказательств. Тут и выявился его обман. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств», прошщел суд. Мужчина осужден к 200 часам обязательных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Состоится суд над вологжанами, убившими и изнасиловавшими девушку
В Вологде юристы из МГЮА засудили строителей их здания
В Череповце задержали банду подростков, разгромившую новую детскую площадку
Череповчанин заколол собственного брата
Студента-вологжанина осудили за оплату зачетов
Машину с московскими номерами разорвало на части под Череповцом
В Баранихе завершают ремонт культурно-досугового центра
В Череповце слесарь засудил "Водяного" на 50 000 рублей
Вологодская пародия на Егора Крида стала хитом
На Вологодчине активно развивается курьерская служба Почты России
В Череповце загадочно исчезла женщина
Двухлетняя девочка и мужчина погибли в аварии на трассе под Вологдой
Женщина на иномарке сбила дорожного рабочего в расплавленный битум
В Череповце полицейского уволили за пьянку из органов
Трое несовершеннолетних попали в больницу после мотоциклетного ДТП
Череповчанин лишился 115 тысяч рублей с банковской карты
Под Вологдой на трассе пострадала четырехлетняя девочка с мамой
В Шексне дача сгорела из-за холодильника
Фольклорный фестиваль пройдет в Вологде
Жрица любви обманула вологжанина без секса
В Вологде штрафуют за купание
Под Белозерском на трассе сбили женщину насмерть