Череповчанин хотел оставить себе дочь и пошел на преступление

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-19T11:19:20+03:00

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Череповчанин так хотел оставить себе дочь, что пошел на преступление. Его осудили за фальсификацию доказательств.

После развода 35-летний мужчина собирался забрать несовершеннолетнюю дочь у жены, но ему не позволяло материальное положение. Он был безработным, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Но он решил обмануть суд: изготовил доказательства наличия у него работы и источника доходов. В результате суд встал на сторону отца.

Но жена потребовала провести проверку представленных доказательств. Тут и выявился его обман. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств», прошщел суд. Мужчина осужден к 200 часам обязательных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU