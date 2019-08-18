В Баранихе завершают ремонт культурно-досугового центра

18 Авг. 23:58 2019-08-18T23:59:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Баранихе Харовского района скоро завершат ремонт культурно-досугового центра: там заменили полы и обновили сцену. На данный момент рабочие занимаются отделкой стен и потолка. На ремонт выделили 1,1 миллиона рублей: 550 000 рублей в рамках нацпроекта "Культура", остальное из региональной программы "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы".

В здании уже установили новую сцену, поменяли полы, завершается отделка стен и потолка. Планируется частично поменять электропроводку и утеплить место, где раньше было окно. Деньги останутся и на новую пожарную сигнализацию. Работы завершат к концу августа.

ИСТОЧНИК KP.RU