2019-08-18T23:59:24+03:00
Общество

В Баранихе завершают ремонт культурно-досугового центра

В деревне Харовского района заканчивают отделку здания 1989 года постройки
Евдокия САХАРОВА
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В Баранихе Харовского района скоро завершат ремонт культурно-досугового центра: там заменили полы и обновили сцену. На данный момент рабочие занимаются отделкой стен и потолка. На ремонт выделили 1,1 миллиона рублей: 550 000 рублей в рамках нацпроекта "Культура", остальное из региональной программы "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы".

В здании уже установили новую сцену, поменяли полы, завершается отделка стен и потолка. Планируется частично поменять электропроводку и утеплить место, где раньше было окно. Деньги останутся и на новую пожарную сигнализацию. Работы завершат к концу августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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