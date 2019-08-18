2019-08-18T23:49:23+03:00
Общество

В Череповце слесарь засудил "Водяного" на 50 000 рублей

Работодатель не платил работнику зарплату
Евдокия САХАРОВА
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Вологодский суд постановил назначить директору череповецкой компании "Водяной" штраф размером в 50 000 рублей за невыплату зарплаты работнику. Слесарь уволился еще в апреле 2018 года, а расчет получил только после судебных разбирательств. На руководителя завели уголовное дело и работник был за, еще к этому требовал только компенсацию морального вреда и индексацию.

Судья же учел материальное и семейное положение обвиняемого, его раскаяние и вынес решение в пользу административного наказания в виде штрафа. Постановление еще могут обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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