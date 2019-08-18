2019-08-18T23:39:07+03:00
Звезды

Вологодская пародия на Егора Крида стала хитом

Творчество студентов из Вологды оценили россияне
Евдокия САХАРОВА
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Вологодские студенты создали клип-пародию на песню известного певца Егора Крида "Сердцеедка". За несколько часов их творчество успели оценить десятки тысяч человек - видео моментально стало вирусным. Посыпались лайки и восторженные комментарии.

Видео снимали в Семенково-2, чтобы показать настоящий деревенский быт и красоты вологодской природы. Его можно оценить в соцсети вконтакте.

Авторы Матвей Котляревский и Алексей Деев сняли видео и на трендовую песню Киркорова "Цвет настроения синий", на другие песни Егора Крида и даже на Игоря Крутого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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