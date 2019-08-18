Вся страна обсуждает сломанную пополам машину вологодского отделения Почты России

18 Авг. 23:26 2019-08-18T23:26:43+03:00

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Недавно в сети появился ролик почтовой машины из Бабаево, Вологодская область, и вызвал дикий резонанс. В ролике автор показывает, что машина буквально сломана пополам, лобовое стекло отходит, двери прикручены болтами, корпус насквозь ржавый. Предполагается, что такая машина опасна для окружающих и водителя.

Компания в ответ на возмущение общественности обещала провести техпроверку всех своих машин на Вологодчине. После публикации видео стало известно, что водитель подал заявление на увольнение, а Почта России заявляет, что данный авто списан в 2018 году. В соцсетях же очевидцы заявляют, что неоднократно видели машину у отделений почтамта и на улицах города в минувшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU