В Череповце загадочно исчезла женщина
Она стояла на железнодорожном мосту и собиралась прыгнуть
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В Череповце очевидцы заметили женщину, которая хотела прыгнуть с железнодорожного моста в реку. Некоторые добавляют, что была и скорая под мостом. Мужчина вызвал наряд ППС, но полицейские женщину не обнаружили, как и следы произошедшего. Загадочный случай сейчас расследует линейный отдел МВД РФ на транспорте.
Случившееся вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Люди беспокоятся за здоровье "исчезнувшей"
ИСТОЧНИК KP.RU