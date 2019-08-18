В Череповце загадочно исчезла женщина

18 Авг. 23:13 2019-08-18T23:13:39+03:00

Она стояла на железнодорожном мосту и собиралась прыгнуть

Изменить размер текста: A A

В Череповце очевидцы заметили женщину, которая хотела прыгнуть с железнодорожного моста в реку. Некоторые добавляют, что была и скорая под мостом. Мужчина вызвал наряд ППС, но полицейские женщину не обнаружили, как и следы произошедшего. Загадочный случай сейчас расследует линейный отдел МВД РФ на транспорте.

Случившееся вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Люди беспокоятся за здоровье "исчезнувшей"

ИСТОЧНИК KP.RU