Двухлетняя девочка и мужчина погибли в аварии на трассе под Вологдой

18 Авг. 20:43 2019-08-18T20:43:46+03:00

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Происшествие случилось 18 августа около 16:20 на 37 километре автомобильной дороги Вологда-Новая Ладога.

Погибло два человека: мужчина и двухлетняя девочка. Еще трое получили травмы.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, 51-летний водитель за рулем автомобиля «Ниссан Х-Трайл», двигался в сторону Вологды.

Он «догнал» «Шевроле Ланос» - не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную легковушку , за рулем которого была 34-летняя женщина.

От удара «Ланос» выбросило на встречку, где двигался грузовик «Рено Магнум».

Им управлял мужчина 1972 г.р. В результате погибли 35-летний мужчина и девочка 2017 г.р., которые были пассажирами автомобиля «Шевроле Ланос».

Получили травмы водители «Рено» и «Шевроле».

ИСТОЧНИК KP.RU