2019-08-18T20:27:07+03:00
Происшествия

Женщина на иномарке сбила дорожного рабочего в расплавленный битум

ЧП случилось в Вологде
Иван Чухнин
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Женщина на иномарке сбила в Вологде дорожного рабочего. ЧП случилось в субботу, 17 августа, в 14:15 у торгового центра «Апельсин», что на улице Карла Маркса, 105.

28-летняя водитель автомобиля «Сузуки Альто» двигалась по проезжей части. Дорожный рабочий 1982 года рождения на перекрестке улиц Карла Маркса и Северной заливал горловину колодца раскаленным битумом. От удара дорожник упал прямо на раскаленный битум. Так что у него не только ушибы, но и серьезные ожоги. Мужчина был срочно госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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