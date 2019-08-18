2019-08-18T12:37:07+03:00
Общество

В Череповце полицейского уволили за пьянку из органов

Он с другом распивали алкоголь прямо в подъезде
Иван Чухнин
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В Череповце полицейского выгнали со службы за пьянку в подъезде.

Об этом сообщает прокуратура Череповца.

Инспектора группы по осуществлению административного надзора управления МВД уволили после жалобы соседки: мужчина пьянствовал с товарищем в подъезде.

«Поступило сообщение, что на лестничной клетке находятся двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские установили их личности. Один оказался действующим сотрудником ОВД. Мужчины нарушили общественный порядок и совершили административное правонарушение», — сообщает прокуратура.

Полицейский отправился в суд. Где пояснил, что причиной увольнения он считает предвзятое отношение начальства. Кроме того, при увольнение было допущено нарушение процедуры. Между тем он проработал в полиции 16 лет.

Череповецкий городской суд отказал бывшему полицейскому в восстановлении на службе.

По данным прокуратуры, в 2018 году его уже увольняли по статье - за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Он пытался восстановиться через Вологодский областной суд, но получил отказ. Но Верховный суд РФ, рассмотрев апелляцию, решение Вологодского областного суда отменил и восстановил полицейского в должности с выплатой денежного довольствия, сообщает официальный сайт Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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