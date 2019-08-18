В Череповце полицейского уволили за пьянку из органов
В Череповце полицейского выгнали со службы за пьянку в подъезде.
Об этом сообщает прокуратура Череповца.
Инспектора группы по осуществлению административного надзора управления МВД уволили после жалобы соседки: мужчина пьянствовал с товарищем в подъезде.
«Поступило сообщение, что на лестничной клетке находятся двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские установили их личности. Один оказался действующим сотрудником ОВД. Мужчины нарушили общественный порядок и совершили административное правонарушение», — сообщает прокуратура.
Полицейский отправился в суд. Где пояснил, что причиной увольнения он считает предвзятое отношение начальства. Кроме того, при увольнение было допущено нарушение процедуры. Между тем он проработал в полиции 16 лет.
Череповецкий городской суд отказал бывшему полицейскому в восстановлении на службе.
По данным прокуратуры, в 2018 году его уже увольняли по статье - за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».
Он пытался восстановиться через Вологодский областной суд, но получил отказ. Но Верховный суд РФ, рассмотрев апелляцию, решение Вологодского областного суда отменил и восстановил полицейского в должности с выплатой денежного довольствия, сообщает официальный сайт Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU