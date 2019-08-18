2019-08-18T12:17:55+03:00
Происшествия

Трое несовершеннолетних попали в больницу после мотоциклетного ДТП

ЧП случилось в Вологодской области
Иван Чухнин
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ДТП с участием двух мотоциклов произошло в Вологодской области. В аварии пострадали две девочки-подростка и юноша-мотоциклист.

Об этом сообщает областное УМВД.

Авария с участием двух мотоциклов произошла 17 августа в 21:45 вечера на 21 километре автодороги Устюжна - Валдай.

По предварительным данным, 18-летний житель Устюжны на мотоцикле "Стелс Дельта" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в своего ровесника из Вологды, который ехал двигался в попутном направлении на мотоцикле "Ирбис".

В результате местный водитель получил травмы. Пострадала и его 16-летняя пассажирка. А также 17-летняя девушка, которая двигалась на Ирбисе.

Как сообщили в полиции, оба юных мотоциклиста не имели прав на управлении мотоциклом. Все трое молодых людей госпитализированы в Устюженскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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