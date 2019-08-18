Череповчанин лишился 115 тысяч рублей с банковской карты
Масштабы мошенничеств с банковских карт на Вологодчине становятся угрожающими. Очередное циничное хищение произошло в Череповце - 68-летний житель города сообщил в полицию о хищении с его банковской карты крупной суммы денег.
Мужчина сообщил, что ему позвонил сотрудник службы безопасности финансового учреждения.
Собеседник пояснил, что с банковского счета череповчанина пытаются снять деньги.
Чтобы это предотвратить, по его словам, необходимо как можно быстрее снять все хранившиеся сбережения и положить их на электронный кошелек, а затем перевести деньги на новый счет, открытый в другом банке.
Пенсионер согласился и лишился 115 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU