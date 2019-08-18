Череповчанин лишился 115 тысяч рублей с банковской карты

18 Авг. 12:04 2019-08-18T12:06:10+03:00

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Масштабы мошенничеств с банковских карт на Вологодчине становятся угрожающими. Очередное циничное хищение произошло в Череповце - 68-летний житель города сообщил в полицию о хищении с его банковской карты крупной суммы денег.

Мужчина сообщил, что ему позвонил сотрудник службы безопасности финансового учреждения.

Собеседник пояснил, что с банковского счета череповчанина пытаются снять деньги.

Чтобы это предотвратить, по его словам, необходимо как можно быстрее снять все хранившиеся сбережения и положить их на электронный кошелек, а затем перевести деньги на новый счет, открытый в другом банке.

Пенсионер согласился и лишился 115 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU