Под Вологдой на трассе пострадала четырехлетняя девочка с мамой

17 Авг. 16:41 2019-08-17T16:41:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую пятницу в 17:20 на трассе Москва-Архангельск на 474 километре произошло ДТП с участием маленького ребенка. Пресс-служба УМВД России по Вологодской области сообщила, что 18-летний житель Сокола управляя автомобиля ВАЗ-2111 не выдержал безопасную дистанцию до "Шевроле Ланос", которая двигалась впереди. Произошло столкновение, в результате пострадали пассажиры иномарки: женщина 1985 года рождения и маленькая девочка 2015.

На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU