Под Вологдой на трассе пострадала четырехлетняя девочка с мамой
18-летний молодой человек не выдержал безопасную дистанцию на автодороге
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В минувшую пятницу в 17:20 на трассе Москва-Архангельск на 474 километре произошло ДТП с участием маленького ребенка. Пресс-служба УМВД России по Вологодской области сообщила, что 18-летний житель Сокола управляя автомобиля ВАЗ-2111 не выдержал безопасную дистанцию до "Шевроле Ланос", которая двигалась впереди. Произошло столкновение, в результате пострадали пассажиры иномарки: женщина 1985 года рождения и маленькая девочка 2015.
На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU