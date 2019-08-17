2019-08-17T16:41:27+03:00
Происшествия

Под Вологдой на трассе пострадала четырехлетняя девочка с мамой

18-летний молодой человек не выдержал безопасную дистанцию на автодороге
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В минувшую пятницу в 17:20 на трассе Москва-Архангельск на 474 километре произошло ДТП с участием маленького ребенка. Пресс-служба УМВД России по Вологодской области сообщила, что 18-летний житель Сокола управляя автомобиля ВАЗ-2111 не выдержал безопасную дистанцию до "Шевроле Ланос", которая двигалась впереди. Произошло столкновение, в результате пострадали пассажиры иномарки: женщина 1985 года рождения и маленькая девочка 2015.

На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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