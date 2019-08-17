В Шексне дача сгорела из-за холодильника
Двухквартирная дача вспыхнула среди дня из-за короткого замыкания
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В Шексне на улице Октябрьской произошло ЧП. Около двух часов дня вспыхнула двухквартирная дача. 4 единицы техники и 10 специалистов выделили для тушения возгорания. Пожар полностью ликвидировали за 50 минут.
Всего выгорело 64 квадратных метра жилого помещения, повреждена кровля, внутренняя отделка. Люди в ЧП не пострадали. Причиной пожара назвали короткое замыкание холодильника.
ИСТОЧНИК KP.RU