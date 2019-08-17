Фольклорный фестиваль пройдет в Вологде

17 Авг. 16:24 2019-08-17T16:31:17+03:00

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В воскресенье, 18 августа откроется VI Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» в поселке Майский Вологодского района. Мероприятие начнется в 11 утра. Гостей ждет концерт фольклора, ремесленные и торговые ряды, спектакль по Василию Шукшину Театра народной драмы из Санкт-Петербурга. Будет праздноваться 90-летие Вологодского района.

На фестивале ожидаются народные обряды, сказки, спектакли, мастер-классы, детские игры, ярмарка продукции народных промыслов.

Фестиваль продлится до 20 августа и будет проходить в Вологде, в поселке Майский, в музее Семенково. С полной программой можно ознакомиться на сайте о культуре Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU