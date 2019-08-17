2019-08-17T16:09:40+03:00
Происшествия

Жрица любви обманула вологжанина без секса

Девушка смошенничала, отдав клиенту задаток банкнотами "банка приколов"
Евдокия САХАРОВА
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Вологодская проститутка обманула 52-летнего мужчину. В конце июня вологжанин обратился к даме за сексуальными развлечениями, но пока ждал ее, перебрал с выпивкой. Когда профессионалка приехала, она попросила задаток в 5 000 рублей - ради своей безопасности. Получив сумму, женщина не сумела осуществить развлекательную деятельность, мужчина оказался слишком пьян. Задаток она вернула, но утром, когда клиент протрезвел, вместо денег он обнаружил "билеты банка приколов". Вологжанин не постеснялся сразу обратится в полицию со своей бедой.

Жрицу любви быстро нашли, но она заявила, что деньги успела потратить. На нее завели уголовное дело по факту мошенничества. Она может получить до 2 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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