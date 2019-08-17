В Вологде штрафуют за купание

17 Авг. 15:54 2019-08-17T15:54:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В парке Мира в Вологде теперь купаться нельзя, сезон закрыли из-за дождей и холодной погоды. Спасатели больше не будут дежурить там. Однако, не запрещено отдыхать на городском пляже, убирать его продолжат еще до октября. Специалисты заметили, что в этом году пляж посетило меньшее количество вологжан по сравнению с прошлым.

Нарушители, которые искупаются после закрытия сезона, получат штрафы от 500 до 1000 рублей. МЧС России по Вологодской области будет совершать регулярные рейды.

ИСТОЧНИК KP.RU