Под Белозерском на трассе сбили женщину насмерть

17 Авг. 15:33 2019-08-17T15:33:03+03:00

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В минувшую пятницу вечером в половину десятого в Вашкинском районе на 4 километре автодороги «Подъезд к с. Липин Бор» произошла трагедия. По текущей версии, в темноте на неосвещенной трассе произошло ДТП. 51-летний водитель LADA Kalina совершил наезд на 34-летнюю женщину. Она переходила дорогу без световозвращающих элементов, на улице было темно.

Пострадавшая скончалась от травм. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU