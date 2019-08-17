Под Белозерском на трассе сбили женщину насмерть
Трагедия произошла в Вашкинском районе на подъезде к Липину Бору
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В минувшую пятницу вечером в половину десятого в Вашкинском районе на 4 километре автодороги «Подъезд к с. Липин Бор» произошла трагедия. По текущей версии, в темноте на неосвещенной трассе произошло ДТП. 51-летний водитель LADA Kalina совершил наезд на 34-летнюю женщину. Она переходила дорогу без световозвращающих элементов, на улице было темно.
Пострадавшая скончалась от травм. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU