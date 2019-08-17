На Вологодчине расстреляют кабанов, совершающих набеги на деревни

17 Авг. 15:21 2019-08-17T15:21:22+03:00

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Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира выдал разрешение на отстрел 10 кабанов с 19 августа на территории деревень Дубровка, Папино, Селиверстово, Иевкое, Кузьминское. Такое решения принято в связи с участившимися набегами взрослых особей на ближайшие деревни. Они топчут огороды и угрожают местным жителям.

По данным статистики, норма добычи кабанов по Вологодской области на ближайший год составляет 971 кабан, а заявок на отстрел было подано 3600.

ИСТОЧНИК KP.RU