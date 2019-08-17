Учителям в Вологодской области помогут с жильем

17 Авг. 14:06 2019-08-17T14:06:28+03:00

Изменить размер текста: A A

О поддержке молодых учителей шел разговор на региональном августовском педсовете.

По предложению губернатора, нужно бесплатно предоставлять молодым специалистам жильё в аренду или компенсировать съём на коммерческом рынке.

Наиболее остро проблемы с кадрами стоят в сельских школах. Поэтому глава региона предложил разработать программу «Земский учитель». Предполагается, что участие в ней смогут принять как начинающие, так и уже состоявшиеся педагоги.

Кроме того, на педсовете было предложено премировать не только победителей, но и призёров заключительного этапа школьной олимпиады, а также подготовивших их учителей. Дополнительно к финансовому стимулированию у наставников юных талантов также появится символ общественного признания – почётный знак «Лучший наставник Вологодской области».

Все инициативы. о которых шел разговор на педсовет, должны одобрить на заседании областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU