Звание "Ветеран Вологодской области" можно будет получить и пенсионерам

17 Авг. 13:53 2019-08-17T13:55:06+03:00

Об этом договорились Олег Кувшинников и Иван Поздняков

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Ветераном труда в Вологодской области можно будет стать легче. Как известно, это звание дает ряд льгот.

Отныне получить Почетную грамоту губернатора области, которая дает право на присвоение звания «Ветеран труда Вологодской области», станет легче.

Губернатор Олег Кувшинников на встрече с уполномоченным по защите прав ветеранов области Иваном Поздняковым принял решение, что такое звание могут получить не только те, чей трудовой путь по возрасту заканчивается. Но также и те, кто находится на заслуженном отдыхе.

Для этого местные власти и ветеранские организации должны будут направить ходатайство на имя главы региона.

После их рассмотрения ветераны с большим трудовым стажем смогут получить грамоту губернатора, а затем звание «Ветеран труда Вологодской области».

- Важно распространить меры поддержки на тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но при этом продолжает активно участвовать в общественной жизни, деятельности ветеранских организаций и муниципалитетов, - прокоментировал Иван Поздняков.

ИСТОЧНИК KP.RU