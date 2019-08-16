Вологжанку напечатали на обложке мужского журнала

16 Авг. 18:05 2019-08-16T18:05:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Вологжанка Виктория Цуранова получила титул известного мужского журнала «Мисс MAXIM 2019». В сентябрьском номере журнала на обложке разместили ее фото, сейчас оно уже есть на сайте MAXIM и в социальных сетях. 26-летняя девушка сначала заняла топ-10 из 100 участниц, а на финальном отборе выиграла.

Виктория в свое время окончила Вологодский государственный педагогический университет, а на данный момент живет в столице страны и занимается ведением фитнес-блога на российском музыкальном канале.

ИСТОЧНИК KP.RU