2019-08-16T18:05:07+03:00
Политика

Вологжанку напечатали на обложке мужского журнала

Девушка из Вологды получила титул «Мисс MAXIM 2019»
Евдокия САХАРОВА
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Источник maximonlineИсточник maximonline
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Вологжанка Виктория Цуранова получила титул известного мужского журнала «Мисс MAXIM 2019». В сентябрьском номере журнала на обложке разместили ее фото, сейчас оно уже есть на сайте MAXIM и в социальных сетях. 26-летняя девушка сначала заняла топ-10 из 100 участниц, а на финальном отборе выиграла.

Виктория в свое время окончила Вологодский государственный педагогический университет, а на данный момент живет в столице страны и занимается ведением фитнес-блога на российском музыкальном канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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