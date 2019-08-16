2019-08-16T16:37:53+03:00
Происшествия

В Вологде полицейские за 15 минут раскрыли ограбление

У 17-летней девочки преступник выхватил телефон прямо из рук и скрылся
Евдокия САХАРОВА
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5 августа на Пошехонском шоссе в Вологде среди бела дня произошел грабеж. 17-летняя девушка шла по улице с сотовым в руках - неизвестный подбежал, выхватил дорогостоящий аппарат и был таков.

Родители подростка обратились в полицию, наряд в 4 часа дня получил наводку. Через 15 минут подозреваемый был задержан: полицейские Александр Орлов и Максим Швец досмотрели вместе с понятыми мужчину. У него обнаружили исчезнувший телефон. Девочка подтвердила, что нападение совершил именно данный человек.

Сотовый вернули, а грабителем занялись специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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