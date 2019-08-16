В Вологде произошло ДТП на Береговой улице

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-16T16:28:50+03:00

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Пресс-служба УМВД России по Вологодской области сообщила, что в минувший четверг в час дня в областном центре случилось дорожно-транспортное происшествие на улице Береговой, около дома №9.

40-летний мужчина был трезв и пристегнут, управляя автомобилем Рено Логан он при перестроении на не уступил по какой-то причине дорогу авто Сузуки Свифт. Двигался автомобиль по Можайского в сторону Конева. 53-летняя водитель была тоже пристегнута, но все же пострадала при ударе, она двигалась в попутном направлении без изменения направления. Женщине назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU